Мальта продавала "золотые паспорта" россиянам из санкционных списков, - FT

Мальта - последняя страна в ЕС, которая до сих пор продает гражданство в обмен на инвестиции. Этой схемой воспользовался ряд россиян, которые находятся в санкционных списках ЕС и США из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, основанным на информации из официального вестника правительства Мальты и утечках документов, среди таких владельцев "золотого паспорта" есть российский бизнесмен Альберт Авдолян.

Он попал под санкции ЕС из-за войны России против Украины, однако может частично обойти запрет на путешествия благодаря мальтийскому паспорту, который приобрел в рамках программы "золотых виз".

Авдолян, который получил паспорт в 2015 году, входит в число семи человек, получивших гражданство Мальты и впоследствии попавших под санкции США, ЕС или Украины в связи с войной России против Украины.

Среди других лиц, получивших мальтийские паспорта, были трое, которые впоследствии попали под санкции США из-за войны в Украине, и еще трое, против которых санкции ввела Украина.

К примеру, под санкции попала Евгения Бернова, которую США обвинили в приобретении оборудования двойного назначения для российских военных через мальтийскую компанию. Бернова утверждала, что получила гражданство Мальты после "тщательной многоуровневой проверки" и имела "настоящие связи со страной".

Следует добавить, что по крайней мере один мальтийский паспорт был аннулирован.

В частности, "золотую визу" потерял Павел Мельников, российский миллионер, который получил паспорта Мальты и Сент-Китс и Невис. В 2018 году финская полиция обыскала его имения в Турку. Мельников был осужден за налоговые и бухгалтерские нарушения в Финляндии в феврале, а его гражданство Мальты было отозвано. Он оспаривает оба решения.

Эти владельцы паспортов входят в более широкую группу из 16 человек, которые успешно приобрели гражданство Мальты, несмотря на то, что впоследствии попали в санкционные списки или были осуждены за преступления.

"Золотые паспорта" Мальты

Следует добавить, что Мальта остается последней страной ЕС, которая до сих пор продает гражданство. Программа Мальты для получения "золотой визы" требует одноразовой инвестиции не менее 600 тысяч евро, приобретения или аренды жилья, пожертвования 10 тысяч евро благотворительным организациям и проживания в стране в течение трех лет (или одного года при инвестиции 750 тысяч евро).

Из-за этого Еврокомиссия подала на страну иск в Европейский суд, стремясь остановить программу. Комиссия считает, что схема "подрывает саму суть и целостность гражданства ЕС". Решение суда ожидается во вторник, 29 апреля.