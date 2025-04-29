Суд ЄС заборонив Мальті видавати "золоті паспорти" за інвестиції

Верховний суд ЄС у вівторок, 29 квітня, поставив крапку щодо програми "золотих паспортів" на Мальті. У своєму рішенні він зобов'язав країну припинити практику обміну громадянства на інвестиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Скаргу до суду ЄС подала Європейська комісія. Вона вимагала згорнути програму надання "золотих паспортів" на Мальті.
Програма фактично дозволяла заможним іноземцям купувати громадянство за інвестиції близько 1 мільйона євро в економіку острова. А отримання паспорта Мальти автоматично відкривало для них можливість жити і працювати у будь-якій країні ЄС.
Суд постановив, що така практика порушує законодавство Європейського Союзу, тому Мальта має припинити її подальше функціонування.
У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що, хоча держави-члени мають право вирішувати, як надавати або відкликати громадянство, мальтійська схема підриває принцип взаємної довіри між країнами блоку.
Держава-член не може надавати своє громадянство, а отже, й громадянство ЄС, в обмін на визначені платежі або інвестиції. Адже це, по суті, перетворює набуття громадянства на звичайну комерцію, говориться в рішенні суду.
"Така практика не дозволяє сформувати необхідні зв’язки солідарності й добросовісності між державою та її громадянами, а також підриває взаємну довіру між державами-членами", - зазначив суд.
Слід додати, що раніше Мальта неодноразово заявляла, що її тлумачення законодавства ЄС щодо громадянства є правильним. Після початку війни в Україні країна призупинила дію програми "золотих паспортів" для громадян Росії та Білорусі, але продовжувала надавати громадянство представникам інших національностей.
Попри ці заяви Мальти, нещодавно Financial Times дізналося, що схемою "золотих паспортів" скористалася низка росіян, які перебувають у санкційних списках ЄС та США через вторгнення РФ в Україну.
За даними видання, ці нові власники "золотих паспортів" входять до групи з 16 осіб, які успішно придбали громадянство Мальти, попри те, що згодом потрапили до санкційних списків або були засуджені за злочини.
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