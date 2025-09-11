Суд ЕС заблокировал помощь Венгрии на АЭС "Пакш-2", которую строит Россия

Сообщается, что суд ЕС отменил решение Суда общей юрисдикции ЕС и признал недействительным решение Еврокомиссии, которая намерена предоставить финансовую помощь Венгрии для сооружения двух новых ядерных реакторов на площадке АЭС "Пакш-2".

Блокирование европейской помощи инициировала Австрия.

Спор начался еще в 2018 году

Еще в 2018 году Вена подала иск против Еврокомиссии, заявив, что та не обеспечила честной конкуренции. Австрийская сторона отмечала, что государственная помощь для венгерского проекта атомной станции нарушает принцип равных условий в рамках ЕС.

В 2022 году Суд ЕС низшей инстанции отклонил этот иск, объяснив, что субсидия в 12,5 млрд евро, несмотря на свой масштаб, не повлияла на конкурентные правила.

Австрия подала апелляцию, и теперь Суд ЕС постановил, что Комиссия не могла ограничиться только проверкой соответствия субсидии правилам государственной помощи. Она также должна была оценить, законным ли было прямое присуждение контракта на строительство двух реакторов без открытого тендера.

Суд отметил, что проведение открытого тендера могло повлиять как на стоимость строительства, так и на качество объекта.

В своем решении Еврокомиссия утверждала, что даже прямое присуждение контракта соответствует нормам закупок. Однако суд признал, что это решение не было должным образом обосновано.