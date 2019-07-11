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Суд ЄС може зняти санкції з Януковича та його оточення, - Сарган

Новини » Політика    11.07.2019 - 14:20
Суд ЄС може зняти санкції з Януковича та його оточення, - Сарган
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Сарган зазначила, що рішення суду ЄС не вплине на хід розслідувань

Суд Європейського союзу може прийняти рішення про скасування санкцій ЄС проти екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку прес-секретаря Юрія Луценка Лариси Сарган.

Сарган зазначила, що крім Януковича суд ЄС може зняти санкції з його сина Олександра, екс-глави Міндоходів Олександра Клименка, колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс-генпрокура Віктора Пшонкм і його сина Артема, екс-глави адміністрації Януковича Андрія Клюєва.

"Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки і А. Клюєва про скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років", - написала Сарган.

Сарган зазначила, що сторонами у відповідних судових процесах є згадані екс-чиновники і Рада ЄС.

За її словами, рішення суду ЄС не вплине на хід розслідувань стосовно згаданих осіб, що здійснюються правоохоронними органами України.

Також вона підкреслила, що санкції ЄС, що діють щодо 12 колишніх українських чиновників та їх найближчого оточення були продовжені в березні 2019 і залишаються в силі.

Нагадаємо, у квітні поточного року ЄС виключив із санкційного списку 9 осіб з оточення Януковича у зв'язку з недостатніми доказами. Як відомо, у списку санкцій ЄС перебувають 170 осіб та 44 організації, які завдали шкоди територіальній цілісності України.

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