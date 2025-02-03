Трамп прекратил статус временной защиты для 300 тысяч венесуэльцев, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа отменила временный защищенный статус (TPS) до более чем 300 тысяч венесуэльцев в Соединенных Штатов. В результате этого они стали уязвимыми для потенциальной депортации в ближайшие месяцы.

Этот шаг, первый для президента Трампа по отмене такой защиты во втором сроке, говори о том, что он планирует продолжить репрессии против программы, когда он пытался отменить статус для мигрантов из Судана, Сальвадора и Гаити. Это решение также является последний с серии шагов администрации Трампа по ужесточению иммиграционной системы, включая приостановку программ, которые позволяют мигрантам въезжать по ранее законным каналам, и заморозку системы приема беженцев.

NYT уточняет, что когда первая администрация Трампа отменила защиту мигрантов из Сальвадора и Гаити, чиновники разрешили пострадавшим сохранять свой статус в течение 12-18 месяцев, прежде чем он был отменен.

На этот раз администрация решила внести изменения более оперативно. Таким образом, те, кто находится под TPS из Венесуэлы и получили защиту в 2023 году, потеряют свой временный статус через 50 дней после публикации правительством уведомления о прекращении.

Республиканские критики данной программы заявили, что она использовалась для того, чтобы позволить мигрантам оставаться намного дольше, чем предполагалось. Кроме того, она превратилась из чего-то временного в более постоянное соглашение.

Тем временем в документах, полученных NYT, сказано, что более 300 тысяч венесуэльцев имели статус TPS до апреля. Другая группа из более чем 250 тысяч венесуэльцев - имеет защиту до сентября и на данный момент будет затронута. Однако решение предполагает, что они и другие лица, которые имеют статус TPS, могут оказаться под угрозой его потери в будущем.

Как пишет издание, эта программа предназначена для мигрантов, которые не могут быть возвращены в страну, которая столкнулась со стихийным бедствием или каким-либо конфликтом.

В частности, в последние годы мигранты бежали из Венесуэлы, поскольку правительство при президента Николаса Мадуро разваливалось. Администрация бывшего президента США Джо Байдена долго боролась за высылку мигрантов в Венесуэлу, поскольку страна не разрешала депортационные рейсы. Но на днях ситуация изменилась.

Так, в субботу президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что правительство Венесуэлы изменило курс в отношении этого решения, хотя официальные лица в Каракасе публично не подтвердили такую договоренность.

"Венесуэла согласилась принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегальных иммигрантов, которые были размещены в США, включая членов банды Tren de Aragua. Венесуэла также согласилась предоставить транспорт обратно. Мы находимся в процессе высылки рекордного количества нелегальных иммигрантов из всех стран, и все страны согласились принять этих нелегальных иммигрантов обратно", - написал Трамп.

The New York Times добавило, что за последние несколько лет программа TPS значительно выросла. По данным Исследовательской службы Конгресса, на конец прошлого года этот статус имели более миллиона человек.