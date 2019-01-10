Суд не повинен приймати рішення про екстрадицію Фірташа на підставі неправдивих даних, - адвокат

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

У Фірташа прокоментували розслідування The New York Times

Захист Дмитра Фірташа вважає, що видання The New York Times у своєму розслідуванні дезавуювала один з ключових доказів прокуратури в американській справі Фірташа. Про це заявив офіційний представник Дмитра Фірташа в США Ленні Девіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню LB.ua.

Як відомо, в останній день минулого року газета The New York Times опублікувала розслідування, що проливає світло на нові аспекти у справі Дмитра Фірташа. У статті NYT йдеться, що документ, на підставі якого сторона звинувачення в особі чиказьких прокурорів звинуватила українського олігарха в намірі підкупу індійських чиновників, насправді є слайдом презентації консалтингової компанії McKinsey, вважає захист.

Адвокат Ленні Девіс заявив, що про існування цього слайда сторона Дмитра Фірташа вперше дізналася, коли в серпні 2014 року з США в Австрії було написано лист на екстрадицію.

"Назву компанії Фірташа Bothli Trade AG було вказано на слайді, як якщо б це був їх слайд. Але ми поняття не мали, хто створив цей слайд, і на ньому з'явилася наше назва. Рівно до тих пір, поки з The New York Times не подзвонили і не запитали: "Ви в курсі, що McKinsey створив цей слайд?". Я відповів: "Ось це так! Ви ж вирішили загадку!". Ми поняття не мали ні про що, крім того, що американські прокурори вислали цей слайд австрійцям в якості "явного доказу", як вони зазначали. "Явного докази" того, що пан Фірташ нібито пропонував підкуп", - роз'яснив ситуацію Девіс.

Адвокат Фірташа пояснив, що до моменту появи статті в The New York Times, можлива правова небезпека полягала в можливості прийняття австрійським судом рішення про екстрадицію пана Фірташа на підставі помилкових даних.

"Як ми знаємо, відповідні дані були внесені до реєстру (австрійський судовий, – ред.) і зараз ще там знаходяться. Тому ми просимо прокурорів Чикаго сказати правду, яку вони тепер знають – що це був слайд, створений компанією McKinsey, а не нами. Також – негайно повідомити австрійські суди, що покладатися на цей слайд – як доказ проти пана Фірташа – не можна", - пояснив позицію захисту українського бізнесмена Ленні Девіс.

"Для звинувачення використовувався документ без підпису. Очевидно, прокурори вирішили: раз у назві файлу вказаний Фірташ і його компанія, значить, вони і є його авторами. Сьогодні вже очевидна помилка", - уточнив адвокат.

Девіс також пояснив, чому інформація про те, що один з ключових доказів у справі Фірташа є документом, створеним компанією McKinsey, з'явилась тільки зараз.

"Чому нам знадобилося стільки часу? Та тому, що обвинувачення не розкривало нам джерела ключового документа! Зрозумівши, що він фігурує під маркою "явного доказу", ми зверталися до всіх, до кого могли – "не ви створили цей документ?". Відповідь була одна – негативна. Відповідно, ми не могли зрозуміти, звідки взявся у звинувачення даний документ. І ось лише два тижні тому, після дзвінка з The New York Times, все встало на свої місця", - пояснив адвокат.

Девіс зазначив, що після того, як The New York Times опублікувала своє розслідування, компанія McKinsey оприлюднила свою заяву, визнавши файл. "Тому тепер, поза всяким сумнівом, прокурори знають, що це помилковий доказ", - вважає Девіс.