Суд не должен принимать решение об экстрадиции Фирташа на основании ложных данных, - адвокат

Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

У Фирташа прокомментировали расследование The New York Times

Защита Дмитрия Фирташа считает, что издание The New York Times в своем расследовании дезавуировала одно из ключевых доказательств прокуратуры в американском деле Фирташа. Об этом заявил официальный представитель Дмитрия Фирташа в США Лэнни Дэвис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию LB.ua.

Как известно, в последний день минувшего года газета The New York Times опубликовала расследование, проливающее свет на новые аспекты в деле Дмитрия Фирташа. В статье NYT говорится, что документ, на основании которого сторона обвинения в лице чикагских прокуроров обвинила украинского олигарха в намерении подкупа индийских чиновников, на самом деле является слайдом из презентации консалтинговой компании McKinsey, считает защита.

Адвокат Лэнни Дэвис заявил, что о существовании этого слайда сторона Дмитрия Фирташа впервые узнала, когда в августе 2014 года из США в Австрию было написано письмо на экстрадицию.

"Название компании господина Фирташа Bothli Trade AG было указано на слайде, как если бы это был их слайд. Но мы понятия не имели, кто создал этот слайд, и как на нем появилось наше название. Ровно до тех пор, пока из The New York Times не позвонили и не спросили: "Вы в курсе, что McKinsey создал этот слайд?". Я ответил: "Вот это да! Вы же разрешили загадку!". Мы понятия не имели ни о чем, кроме того, что американские прокуроры выслали этот слайд австрийцам в качестве "явного доказательства", как они отмечали. "Явного доказательства" того, что господин Фирташ якобы предлагал подкуп", - разъяснил ситуацию Дэвис.

Адвокат Фирташа пояснил, что до момента появления статьи в The New York Times, возможная правовая опасность заключалась в возможности принятия австрийским судом решения об экстрадиции господина Фирташа на основании ложных данных.

"Как мы знаем, соответствующие данные были внесены в реестр (австрийский судебный, – ред.) и сейчас еще там находятся. Поэтому мы просим прокуроров Чикаго сказать правду, которую они теперь знают – что это был слайд, созданный компанией McKinsey, а не нами. Также – незамедлительно уведомить австрийские суды, что полагаться на этот слайд – в качестве доказательства против господина Фирташа – нельзя", - объяснил позицию защиты украинского бизнесмена Лэнни Дэвис.

"Для обвинения использовался документ без подписи. Очевидно, прокуроры решили: раз в названии файла указан Фирташ и его компания, значит, они и есть его авторами. Сегодня ошибка уже очевидна", - уточнил адвокат.

Дэвис также объяснил, почему информация о том, что одно из ключевых доказательств по делу Фирташа является документом, созданным компанией McKinsey, появилась только сейчас.

"Почему нам понадобилось столько времени? Да потому что обвинение не раскрывало нам источники ключевого документа! Поняв, что он фигурирует под маркой "явного доказательства", мы обращались ко всем, к кому могли – "не вы ли создали этот документ?". Ответ был один – негативный. Соответственно, мы не могли понять, откуда взялся у обвинения данный документ. И вот лишь две недели тому, после звонка из The New York Times, все встало на свои места", - объяснил адвокат.

Дэвис отметил, что после того, как The New York Times опубликовала свое расследование, компания McKinsey обнародовала свое заявление, признав файл. "Поэтому теперь, вне всякого сомнения, прокуроры знают, что это ложное доказательство", - считает Дэвис.