Суд у справі Вишинського перенесли на січень

Подільський райсуд Києва переніс засідання по справі Кирила Вишинського, колишнього головного редактора "РИА Новости Украина", на 15 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram правозахисної організації "Успішна варта".

Повідомляється, що суд вирішив перенести засідання на 15 січня. Також повідомляється, що підозрюваний у державній зраді не з'явився до суду.

Нагадаємо, Вишинський у вересні був переданий російській стороні в рамках обміну полоненими. До цього Подільський районний суд скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, навесні 2014 року Вишинський виїжджав до Криму, де з журналістами виготовляв інформаційні матеріали, які виправдовують анексію півострова. Після повернення до Києва він, за версією прокуратури, разом з іншими журналістами розгорнув активну діяльність з інформаційної підтримки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Після обміну він заявляв про готовність повернутися до України на судове засідання.