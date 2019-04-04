ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Судді по справі Савченко та Рубана взяли самовідвід

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 20:59
Судді по справі Савченко та Рубана взяли самовідвід
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Савченко і Рубана підозрюють у плануванні перевороту і захопленні державної влади

Колегія суддів Київського апеляційного суду по кримінальній справі нардепа Надії Савченко, а також колишнього керівника українського Центру визволення полонених" Володимира Рубана, обвинувачених у підготовці терактів, взяли самовідвід. Про це повідомив у четвер адвокат Савченко Валентин Рибін Facebook.

Савченко і Рубана підозрюють у плануванні перевороту і захоплення державної влади.

"Сьогодні Київський апеляційний повинен був визначити, в якому суді Києва будуть слухати справу Савченко - Рубана. Але не склалося. Судді взяли самовідвід", - повідомив він.

Нагадаємо, 16 лютого апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. 21 січня йому вручили обвинувальний акт.

Зазначимо, слідчі встановили особистість організатора по справі про підозри Савченко і Рубану в плануванні перевороту і захопленні державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також у посяганні на життя державних діячів.

Справу Савченко і Рубана направили до Верховного суду У справі "Савченко-Рубан" одна із суддів взяла самовідвід
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Надія СавченкоВладимир РубанВідведення озброєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся