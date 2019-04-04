Судді по справі Савченко та Рубана взяли самовідвід

Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Савченко і Рубана підозрюють у плануванні перевороту і захопленні державної влади

Колегія суддів Київського апеляційного суду по кримінальній справі нардепа Надії Савченко, а також колишнього керівника українського Центру визволення полонених" Володимира Рубана, обвинувачених у підготовці терактів, взяли самовідвід. Про це повідомив у четвер адвокат Савченко Валентин Рибін Facebook.

Савченко і Рубана підозрюють у плануванні перевороту і захоплення державної влади.

"Сьогодні Київський апеляційний повинен був визначити, в якому суді Києва будуть слухати справу Савченко - Рубана. Але не склалося. Судді взяли самовідвід", - повідомив він.

Нагадаємо, 16 лютого апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. 21 січня йому вручили обвинувальний акт.

Зазначимо, слідчі встановили особистість організатора по справі про підозри Савченко і Рубану в плануванні перевороту і захопленні державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також у посяганні на життя державних діячів.