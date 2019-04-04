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Судьи по делу Савченко и Рубана взяли самоотвод

Новости » Общество    04.04.2019 - 20:59
Судьи по делу Савченко и Рубана взяли самоотвод
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Савченко и Рубана подозревают в планировании переворота и захвата государственной власти

Коллегия судей Киевского апелляционного суда по уголовному делу нардепа Надежды Савченко, а также бывшего руководителя украинского "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке терактов, взяли самоотвод. Об этом сообщил в четверг адвокат Савченко Валентин Рыбин в Facebook.

Савченко и Рубана подозревают в планировании переворота и захвата государственной власти.

"Сегодня Киевский апелляционный должен был определить, в каком суде Киева будут слушать дело Савченко - Рубана. Но не сложилось. Судьи взяли самоотвод", - сообщил он.

Напомним, 16 февраля апелляционный суд Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что дело необходимо перевести в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие завершило досудебное расследование по делу Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. 21 января ему вручили обвинительный акт.

Отметим, следователи установили личность организатора по делу о подозрениях Савченко и Рубану в планировании переворота и захвата государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей.

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