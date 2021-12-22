Обинувачення на суді по MH17: "ДНР" влаштувала терор, бойовики не мали право застосовувати "Бук"

На суді у справі про катастрофу MH17 триває зачитування обвинувального акту. Нідерландська прокуратура вважає, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" влаштували терор на Донбасі в 2014 році і не мали жодного права застосовувати зенітно-ракетний комплекс "Бук" для ураження повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

Як заявив прокурор Тейс Бергер, застосування такої зброї як "Бук" у військових цілях виправдано тільки при дотриманні суворих умов. Зокрема, це можуть робити військовослужбовці, які воюють на службі держави, що визнає закони війни.

Але, за словами Бергера, у випадку з обвинуваченими Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубінським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком це не так. Оскільки вони приєдналися до збройних груп під власним прапором в якості "добровольців".

"Донецька народна республіка" масово порушувала закони війни. "ДНР" влаштувала терор, від якого ніхто не був застрахований. Бойовики винні в тортурах, стратах мирних жителів та інших злочинах", - зазначив Бергер.

Прокурор уточнив, що як ватажки "ДНР" обвинувачені частково несуть відповідальність за наслідки катастрофи MH17.

"Їм ніхто не дозволяв брати участь у збройному конфлікті на сході України, і вони не мали право застосовувати силу. Їм взагалі не дозволялося застосовувати насильство, але вони все одно робили це, ризикуючи життями інших. Насильство, яке вони використовували, було руйнівним", - сказав Бергер.

Він додав, що обвинувачені не можуть прикриватися наказами зверху, оскільки саме вони направили запит до Росії на поставку ЗРК "Бук", щоб збивати українські військові літаки на великих висотах. При цьому обвинувачення наполягає на тому, що вони використали "Бук", знаючи, що що повітряний простір не закрито, і цивільні літаки щодня літають над зоною бойових дій.