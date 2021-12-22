Суд у справі MH17: обвинувачення наполягатиме на тривалих термінах для фігурантів

Обинувачення у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2017 року проситиме для фігурантів тривалі тюремні терміни. Зокрема, бойовикам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

Як заявив на суді прокурор Тейс Бергер, вчинені фігурантами справи MH17 злочини є одними з найсерйозніших у кримінальному праві Нідерландів і припускають довічні терміни.

"Очевидно, що доречно лише тривале тюремне ув'язнення", - зазначив він.

За його словами, в голландському кримінальному праві спеціально для такого роду правопорушень прописано Положення 168 SR, в якому йдеться про збиття літаків, яке тягне загибель пасажирів.

"Неважливо, військовий це літак або цивільний. Йдеться про те, що під цю статтю підходить будь-який літак", - підкреслив Бергер.

При цьому, як правило, не береться до уваги наміри злочинців щодо фатальних наслідків.

"Авіаційні злочини настільки серйозні, що виправдовують призначення дуже тривалого тюремного ув'язнення. Обвинувачені використали ракету "Бук" як свою зброю. Неважливо, що вони зробили це під час збройного конфлікту. Війна - це не дозвіл на насильство з боку всіх проти всіх", - додав прокурор.