Судове засідання у справі Мазура відбудеться до 12 листопада

До 12 листопада відбудеться судове засідання з питання про обрання запобіжного заходу активісту Ігорю Мазуру у вигляді тимчасового арешту. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив консул України в Любліні Юрій Кучерявий.

За його словами, тільки після цього відбудеться друге судове засідання щодо його екстрадиції в Російську Федерацію.

"Зараз Мазур знаходиться на пункті пропуску Дорогуськ у прикордонному підрозділі. Завтра наврядчи буде вирішуватися (питання про екстрадицію Мазура в Польщі - ред.) Я думаю, що найближчим часом, десь до 12-го числа буде судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Це буде тимчасовий арешт. А потім вже буде судове засідання, з тим, яке буде вже розглядати безпосередній запит про екстрадицію ", - заявив Кучерявий.

Нагадаємо, в Польщі 9 листопада на прикордонному пункті "Дорогуськ" був затриманий український активіст Ігор Мазур за запитом Російської Федерації. Як повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук, в запиті РФ звинувачує Мазура в тероризмі, а саме в участі у першій чеченській війні на боці військ президента Чечні генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО "Вікінг".

При цьому, за якою саме статтею був затриманий Мазур в українському консульстві в Польщі не повідомили. За словами Юрія Кучерявого, Мазур перебував у розшуку Інтерполу, але офіційних даних поки в української сторони немає.