Суд у справі Крисіна продовжиться 16 липня

Сьогодні на засіданні почали зачитувати обвинувальний акт у справі Крисіна

Дарницький районний суд Києва продовжить засідання у справі Юрія Крисіна 16 липня. Про це у залі суду заявила суддя Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд продовжить засідання 16.07 о 13.00", - сказала суддя.

Так, сьогодні, 10 липня, на засіданні почали зачитувати обвинувальний акт. Таким чином зачитали 26 з 60 сторінок.

Нагадаємо, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

Раніше прокурор Юлія Малашич заявила, що справу Юрія Крисіна можуть почати розглядати наново з підготовчого засідання через те, що суддя Леонтюк з вересня йде на пенсію.

9 липня у Дарницькому суді Києва суддя Тетяна Щасна не задовольнила відвід судді Леонтюк у справі Юрія Крисіна.