Суд по делу Крысина продолжится 16 июля
Сегодня на заседании начали зачитывать обвинительный акт по делу Крысина
Дарницкий районный суд Киева продолжит заседание по делу Юрия Крысина 16 июля. Об этом в зале суда заявила судья Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.
"Суд продолжит заседание 16.07 в 13.00", - сказала судья.
Так, сегодня, 10 июля, на заседании начали зачитывать обвинительный акт. Таким образом зачитали 26 из 60 страниц.
Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.
Ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.
9 июля в Дарницком суде Киева судья Татьяна Щасная не удовлетворила отвод судье Леонтюк по делу Юрия Крысина.