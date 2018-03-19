Суд по делу Кернеса перенесли на 26 марта

Киевский районный суд Полтавы перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 26 марта 2018 года. Такое решение принял судья Андрей Антонов, сообщает "Городской Дозор".

Заседание суда по делу Кернеса назначено на 11:00.

Как сообщается, сегодня в Киевском районному суде Полтавы началось рассмотрение 11-го тома материалов уголовного дела. Всего генпрокуратура намерена представить суду 13 томов документов.

Отметим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник сообщала, что в деле о покушении на Кернеса появились новые версии. Она подчеркнула, что следствие по делу о покушении на Кернеса еще ведется.

"Версии с самого начала очень разные, однако какие именно новые версии - я не могу озвучивать. Назначены также повторные экспертизы", - сообщила Баранник.