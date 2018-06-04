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Український жердинник переміг на міжнародному турнірі у Франції

НовиниСпорт    04.06.2018 - 15:16
Фото: Владислав Малихін (uaf.org.ua)
Фото: Владислав Малихін (uaf.org.ua)

Спортсмен став недосяжним для суперників, подолавши планку в 5,41 метра

Українець Владислав Малихін успішно виступив в легкоатлетичних змаганнях, які відбулися у французькому місті Монбельяр. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетікік України.

У секторі для стрибків з жердиною український легкоатлет оформив перемогу на висоті 5,41 м. Уже в статусі переможця Владислав з другої спроби повторив кращий результат сезону 5,55 м, після чого виконав ще три стрибка на 5,65 м, але не зміг взяти цю планку.

Зазначимо, що в 2017 Малихін встановив національний юніорський рекорд. Він став переможцем міжнародного турніру Slusarski Memorial, взявши висоту 5,70 метрів, при цьому побивши національний рекорд України серед спортсменів U-20 на 15 сантиметрів.

Авторами попереднього юніорського рекорду України (5,55 м) були відразу чотири атлета. Сергій Бубка двічі долав цю висоту в 1982 році, Роман Барабашев - в 1987, а Максим Мазурик і Владислав Ревенко - в 2002.

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Теги публікації: легкая атлетика, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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