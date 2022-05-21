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Прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі MH17

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Гаага, Субота 21 травня 2022 19:42
Прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі MH17 Фото: матеріали у справі про катастрофу MH17 виклали у відкритий доступ (zik ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року. В опублікованих матеріалах можна знайти фото, відео та інші докази, представлені на судовому процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова в Twitter.

"Це розслідування показово, оскільки відбувалося з обмеженим доступом до території, а звинувачення вибудувано, в тому числі завдяки методам цифрової криміналістики", - зазначив Мамедов.

До свого посту представник Офісу генпрокурора прикріпив посилання сайт, де викладені матеріали у справі MH17. На вебресурсі зазначається, що тут можна ознайомитися з доказами, які представлені в судовому процесі. Крім того, представлена інтерактивна карта, що дозволяє побачити, що відбувалося до, під час і після аварії малайзійського авіалайнера.

Нагадавши, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з тих, хто був на його борту 298 осіб, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Зазначимо, за фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

Наприкінці березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що якби світова спільнота притягнула б РФ до відповідальності за катастрофу МН17, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

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