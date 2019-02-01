Суд у справі Гриба чекає висновків щодо "вибиття" свідчень слідчими

Наступне засідання по справі Гриба орієнтовно відбудеться 18 лютого

Суд по делу политзаключенного Кремля Павла Гриба ждет выводов относительно "выбивания" показаний следователями. Об этом заявил отец Павла Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Как сообщается, следующее заседание по делу Гриба ориентировочно состоится 18 февраля.

"К тому времени должны поступить выводы расследования на заявление Павла относительно применения к нему следователями в Краснодаре физического насилия с целью "выбивания" показаний. Суд будет ждать результатов этого расследования", - рассказал он.

На заседании 1 февраля Павлу стало плохо, ему вызвали скорую. Павел жаловался на боль в животе и голове.

"Фельдшер сделала укол, порекомендовала хотя бы на 15 минут сделать перерыв и затем судебное заседание продолжилось", - отметил Игорь Гриб.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия игнорирует призывы предоставить Грибу надлежащую медицинскую помощь, несмотря на то, что украинец находится на грани жизни смерти.

РБК-Украина писало, что у Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками. Также омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинскому политзаключенным'язеню необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.

После этого ЕС и США обратились к РФ с требованием предоставить Грибу необходимую медицинскую помощь.