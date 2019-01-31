Батько політв'язня Гриба заявив про необхідність термінового лікування сина

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Батько Гриба повідомив, що хвороба його сина прогресує

Батько політв'язня українця Павла Гриба заявив, що без термінової медичної допомоги у спеціалізованому медичному закладі Павло може померти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

"Якщо не буде термінового лікування у спеціалізованому медичному закладі, тому що у Ростові-на-Дону в лікарні йому не зможуть надати допомогу, там немає відповідних фахівців, цією хворобою займаються лиш декілька десятків медзакладів - у Москві, наприклад, лікарня “Шаріте” у Берліні, інститут Шалімова в Києві, де працюють висококваліфіковані фахівці, то Павло просто помре, настільки прогресує хвороба", - заявив він.

Нагадаємо,у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками.

До цього омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

РБК-Україна писало, 24 січня в Росії відбулося чергове судове засідання по справі українського політв'язня Павла Гриба, на якому Гриб заявив про дуже поганому самопочутті, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я. Після цього Грибу стало погано в залі суду, і йому викликали "швидку допомогу".

Після цього Посольство США закликало РФ надати термінову меддопомогу Грибу.