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Суд по справі Гаврилової відклали на 4 вересня

НовиниПолітика    20.06.2018 - 20:46
Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)
Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)

Сьогодні засідання не відбулось, оскільки одна із суддів у відпустці

Розгляд по суті справи голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової відклали до 4 вересня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Віталій Кравець.

"Сьогодні засідання не відбулось, оскільки одна із суддів у відпустці. Наступне засідання призначили на 4 вересня", - розказав він.

Так, 11 червня, відбулося підготовче засідання, в ході якого справа була призначена до судового розгляду.

Нагадаємо, справу голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової розглядатиме Солом'янський районний суд Києва. Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Апеляційного суду 25 квітня 2018 року. 

Відзначимо, Гаврилова обвинувачується в незаконному збагаченні і декларування недостовірної інформації.

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Теги публікації: Государственная аудиторская служба, Лідія Гаврилова, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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