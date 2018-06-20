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Суд по делу Гавриловой отложили на 4 сентября

НовостиПолитика    20.06.2018 - 20:46
Фото: Лидия Гаврилова (УНИАН)
Фото: Лидия Гаврилова (УНИАН)

Сегодня заседание не состоялось, поскольку одна из судей в отпуске

Рассмотрение по существу дела председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой отложили до 4 сентября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

"Сегодня заседание не состоялось, поскольку одна из судей в отпуске. Следующее заседание назначили на 4 сентября", - рассказал он.

Так, 11 июня, состоялось подготовительное заседание, в ходе которого дело было назначено к судебному рассмотрению.

Напомним, дело председателя Госаудитслужбы Лидии Гавриловой будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Соответствующее решение было принято коллегией судей Апелляционного суда 25 апреля 2018 года.

Отметим, Гаврилова обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

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Теги публикации: Государственная аудиторская служба, Лидия Гаврилова, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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