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Суд у справі відсторонення Супрун сьогодні не оголосив рішення

Новини » Політика    12.02.2019 - 17:46
Суд у справі відсторонення Супрун сьогодні не оголосив рішення
Фото: Уляна супрун в суді (РБК-Україна)

У МОЗ наголошують, що робота міністерства залишається заблокованою

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 12 лютого, не виніс рішення за клопотанням Міністерства юстиції щодо Уляни Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я. 

Як зазначають у прес-службі МОЗ, станом на кінець робочого дня суду (17:00) Окружний адміністративний суд не виніс рішення щодо клопотання про скасування ухвали, якою було заборонено Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.

"Робота МОЗ України залишається заблокованою. Завтра, 13 лютого, о 10:00 керівництво МОЗ України проведе брифінг під будівлею суду", - йдеться в повідомленні. 

Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за клопотанням Міністерства юстиції щодо Уляни Супрун очікується сьогодні, 12 лютого

Водночас на сайті суду зазначається, що 11 лютого суддя перейшов до нарадчої кімнати для винесення рішення.

"Про рішення, яке ухвалить суд за результатами засідання, буде повідомлено додатково", - йдеться на сайті суду.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

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