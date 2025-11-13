Суд в Чикаго присудил рекордную компенсацию семье погибшей в крушении самолета Boeing

Таким образом, семья Шикхи Гарг, работницы охраны окружающей среды ООН, которая погибла во время катастрофы самолета 737 MAX Ethiopian Airlines рейса 302 в 2019 году, получит 35,85 миллиона долларов, включая проценты.

Это первый приговор среди десятков исков, поданных после аварий двух самолетов 737 MAX, которые в целом унесли жизни 346 человек - рейс Lion Air 610 разбился в Индонезии в 2018 году, а рейс Ethiopian Airlines - в 2019-м.

Известно, что апелляцию Boeing не планирует подавать. В компании отметили, что глубоко сочувствуют семьям погибших и признают их право добиваться компенсаций через суд.

В свою очередь адвокаты семьи назвали вердикт "публичной ответственностью за неправомерное поведение компании".

В иске утверждалось, что самолет 737 MAX был дефектно спроектирован и Boeing не предупредил пассажиров и общественность о возможных рисках.

На сегодня американский производитель уже урегулировал более 90% связанных гражданских исков, выплатив миллиарды долларов компенсаций, а недавно заключил еще три мировых соглашения с другими семьями жертв катастрофы Ethiopian Airlines.

Этот приговор стал важным сигналом для авиационной отрасли, подчеркивая ответственность производителей за безопасность пассажиров и строгое соблюдение стандартов.