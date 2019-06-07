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Суд не буде залучати екс-главу МЗС Британії до суду заяви про Brexit

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 21:56
Суд не буде залучати екс-главу МЗС Британії до суду заяви про Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Проти Джонсона подавали позов за звинуваченням у брехні по ходу кампанії перед референдумом про Brexit

Високий суд Англії та Уельсу вирішив звільнити від судового переслідування колишнього главу Міністерства закордонних справ Великобританії та кандидата на посаду прем'єр-міністра Королівства Бориса Джонсона у справі про його висловлювання про Brexit. Про це повідомляє Тһе Guardian.

Повідомляється, що суд скасував рішення Магістратського суду Вестмінстера, який минулого тижня ухвалив рішення викликати Джонсона в суд. Проти Джонсона подавали позов за звинуваченням у брехні по ходу кампанії перед референдумом про членство Великобританії в Європейському союзі.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Борис Джонсон має постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з Європейського союзу.

Позов на політика подав бізнесмен Маркус Болл. Він стверджує, що Джонсон обманював виборців, коли говорив, що після виходу Великобританії з ЄС країна зможе економити 350 мільйонів фунтів на тиждень. За словами бізнесмена, Великобританія ніколи не витрачала такі гроші на Євросоюз. Адвокати Болла подали в магістратський суд Вестмінстера прохання про виклик Джонсона в суд. Суддя Маргот Коулман заявила, що Джонсон зобов'язаний з'явитися до суду на попередні слухання.

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