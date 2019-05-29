ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-главу МЗС Британії викликали в суд, звинувативши у брехні про Brexit

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 15:07
Екс-главу МЗС Британії викликали в суд, звинувативши у брехні про Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Борис Джонсон має постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з ЄС

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, який в даний час є кандидатом на пост прем'єр-міністра, повинен постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іndependent.

За даними видання, позов на політика подав бізнесмен Маркус Болл. Він стверджує, що Джонсон обманював виборців, коли говорив, що після виходу Великобританії з ЄС країна зможе економити 350 мільйонів фунтів на тиждень.

За словами бізнесмена, Великобританія ніколи не витрачала такі гроші на Євросоюз. Адвокати Болла подали в магістратський суд Вестмінстера прохання про виклик Джонсона в суд.

Суддя Маргот Коулман заявила, що Джонсон зобов'язаний з'явитися до суду на попередні слухання.

"Вивчивши всі фактори, що мають відношення до справи, я вважаю, що слід схвалити прохання, і справу буде відправлено в Королівський суд", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Борис Джонсон може змінити Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра країни після її відставки. Так, за даними дослідження YouGov, проведеного для газети The Times Джонсона, на посаді нового глави уряду Британії, бачать 39% правлячої Консервативної партії.

Додамо, в липні минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії в знак протесту проти лінії Мей в переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.

 

Майбутні відносини з ЄС повинні бути змінені, - Хенкок Юнкер виключив повторні переговори про Brexit
Новини України Великобританияборис джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся