Суд Болгарії дозволив будівництво "Турецького потоку"

Верховний адміністративний суд Болгарії повідомив про припинення провадження у справі, пов'язаній з суперечкою про вибір підрядника для будівництва ділянки газопроводу "Турецький потік" на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, суд залишив без розгляду подану консорціумом "Газове розвиток і розширення в Болгарії" скаргу на рішення Комісії про захист конкуренції, згідно з яким підрядник повинен стати італійсько-саудівський консорціум Arkad.



В ухвалі суду зазначено, що скарга була залишена без розгляду у зв'язку з відсутністю у исца "волі до оскарження", підтвердженням чого став письмовий запит до болгарського філії компанії - учасниці консорціуму Completions Development, яка, в свою чергу, афілійована з Трубною металургійною компанією (ТМК) Дмитра Пумпянського.



У свою чергу, видання "Радіо Болгарія" наголошується, що Верховний адмін суд своїм рішенням дозволив будівництво "Турецького потоку" через територію країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що російський газопровід "Турецький потік" запустять в роботу до кінця 2019 року.

Нагадаємо, навесні терміни запуску газопроводу називали представники консорціуму "Турецький потік". Зазначимо, станом на травень 2019 вже було завершено будівництво морської ділянки, і сторони приступили до випробування стійкості і безпеки нової магістралі.

"Турецький потік" є міжнародним проектом газопроводу з Анапського району Краснодарського краю Росії по дну Чорного моря в європейську частину Туреччини. Цей проект дозволить стати Туреччини газовим хабом для підвищення обсягів поставки газу в країни Південної і Південно-Східної Європи.