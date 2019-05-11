"Турецький потік" повинні ввести в експлуатацію до кінця 2019 року

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

В даний час почалися випробування стійкості морської ділянки газопроводу

Представник консорціуму "Турецький потік" Асли Есен заявила, що газопровід буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Есен розповіла, що в даний час закінчено будівництво морської ділянки та розпочато випробування стійкості і безпеки.

"Проект, як і було заплановано, буде введений в експлуатацію в кінці 2019 року. Завершено понад 70 відсотків робіт в рамках будівництва приймального терміналу в селищі Кийикей, яке вважається останнім етапом реалізації проекту. Тому, безсумнівно, трубопровід буде зданий в експлуатацію вчасно", - повідомила представник консорціуму.

Також вона розповіла, що було здійснено будівництво сухопутної ділянки газопроводу на території РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Газпром" розраховує на запуск Турецького потоку" в 2019. За словами представника "Газпрому", в даний момент закінчуються роботи з приймального терміналу і ведеться будівництво сухопутної ділянки, а в Туреччині також ведуться роботи по зварюванню та будівництва труби.