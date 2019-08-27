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Путін назвав терміни запуску "Турецького потоку"

Новини » Політика    27.08.2019 - 18:34
Путін назвав терміни запуску "Турецького потоку"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

"Турецький потік" запустять до кінця 2019 року

Газопровід "Турецький потік" запустять в роботу до кінця 2019 року. Про це на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив російський лідер Володимир Путін, передають росЗМІ.

За його словами, російський газ по "Турецькому потоку" почне надходити до кінця 2019 року.

"Виходимо з того, що вже до кінця року російський газ почне надходити турецьким споживачам, а після збільшення потужності "Турецького потоку" за рахунок другої гілки поставки будуть здійснюватися транзитом в Європу через територію Туреччини", - заявив Путін.

Нагадаємо, навесні терміни запуску газопроводу називали представники консорціуму "Турецький потік". Зазначимо, станом на травень 2019 вже було завершено будівництво морської ділянки, і сторони приступили до випробування стійкості і безпеки нової магістралі.

"Турецький потік" є міжнародним проектом газопроводу з Анапського району Краснодарського краю Росії по дну Чорного моря в європейську частину Туреччини. Цей проект дозволить стати Туреччині газовим хабом для підвищення обсягів поставки газу в країни Південної і Південно-Східної Європи.

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