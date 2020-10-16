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Суд Берліна скасував рішення про комендантську годину для барів

Автор: РБК-Україна

Адміністративний суд міста Берлін скасував нічний комендантську годину для барів і ресторанів в німецькій столиці. Обмеження на роботу столичних барів і ресторанів набрали чинності на минулих вихідних.

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Про це повідомляє Spiegel Online.

Суд Берліна задовольнив строкову прохання одинадцяти берлінських рестораторів і вирок поки стосується лише їх закладів.

В той самий час заборона на подачу алкоголю продовжить діяти з 23:00 до 6:00. Він не був пов'язаний з комендантською годиною і не був оскаржений у клопотанні рестораторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.

Крім того, у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

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