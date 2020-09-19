ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон

Німеччина, Субота 19 вересня 2020 02:59
У Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон
Фото: Фігура коронавіруса зустрічає фігуру "карнавального вірусу" (mknews.de)
Автор: Артур Родивилов

У Німеччині влада федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія заявила про заборону великих карнавальних заходів. Через карантин провести карнавал практично неможливо.

Про це повідомляє DW.

Карнавальний сезон починається 11 листопада. Німці проводять ходи, вуличні гуляння і святкування в пивних.

"Карнавал, яким ми його знаємо, в часи пандемії буде неможливий", - пояснив глава офісу земельного прем'єр-міністра в Дюссельдорфі Натанаель Лімінські на зустрічі з організаторами карнавальних свят.

За його словами, в подібних умовах можуть бути дозволені лише ті заходи, на яких можна дотриматись епідеміологічних вимог, включаючи правила гігієни та соціальну дистанцію в 1,5 метра між учасниками. Чиновник запропонував у цьому році справляти карнавал в сімейному колі, не виходячи на вулицю.

Своєю чергою президент кельнського карнавалу Крістоф Куккелькорн заявив, що в умовах суворих заходів гігієнічної безпеки та різко обмеженої кількості учасників проведення великих карнавальних урочистостей стає практично неможливим.

Влада європейських країн може бути змушена повернути жорсткий карантин, попри ризик обурити населення, яке втомилося від обмежень. Відразу в декількох державах, включаючи Францію, Німеччину і Португалію, в останні дні фіксували максимальний приріст числа хворих COVID-19 за кілька місяців.

Нагадаємо, раніше влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Праздники
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся