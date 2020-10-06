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У Бундестазі запроваджують масковий режим до середини січня

Берлін, Вівторок 06 жовтня 2020 03:26
У Бундестазі запроваджують масковий режим до середини січня
Фото: засідання Бундестагу (bundestag.de)
Автор: Инна Собора

У Бундестазі (парламент Німеччини) запровадили обов'язковий масковий режим. Рішення почне діяти з 6 жовтня.

Про це пише DW.

Вимога щодо носіння масок поширюється "на всі приміщення, включаючи зал засідань, конференцзали та кімнати для нарад, а також на всі коридори та ліфти в будівлях".

Маски можна буде зняти, якщо особи перебувають на своїх місцях у відповідних приміщеннях і при цьому на відстані щонайменше півтора метра від інших. Доповідачі на трибуні перед мікрофоном і головуючі на засіданнях також зможуть знімати маски.

Парламентським фракціям наполегливо рекомендують ухвалити відповідні правила і для своїх приміщень. Це правило діятиме щонайменше до 17 січня.

Зазначається, що коронавірус може "серйозно порушити" або навіть зупинити дієздатність німецького Бундестагу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилює карантин.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

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