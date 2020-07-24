Суд у Білорусі продовжив арешт конкуренту Лукашенка

Білоруський суд продовжив арешт блогера та політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб. Його тримають під вартою за мітинг, який відбувся 27 травня у Могильові.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

На цьому мітингу збирали підписи для подання документів на участь у президентських виборах. Зараз чоловік перебуває у ізоляторі Мінська. Йому інкримінують організацію та підготовку акцій, які порушують громадський порядок.

Дружина Тихановського Світлана зареєструвалась кандидатом у президенти через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилась реєструвати.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через погрози того, що влада може їх відібрати.

Як писало РБК-Україна, 14 липня відбулися протести на підтримку незареєстрованих кандидатів на президентські вибори, які мають відбутися 9 серпня.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарика.