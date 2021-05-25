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Протасевича били у в'язниці Білорусі, - МЗС Польщі

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Мінськ, Вівторок 25 травня 2021 11:03
Протасевича били у в'язниці Білорусі, - МЗС Польщі Фото: засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич (telegram)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені в побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича у білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео.

Про це заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський заявив в ефірі "Польського радіо".

Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.

"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - сказав Яблонський.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.

Нагадаємо, засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Протасевича.

Зазначимо, через примусову посадку літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, ряд європейських країн скасували польоти над Білоруссю.

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Новини України В світі Роман Протасевич Білорусь побиття
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