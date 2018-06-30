Австрія офіційно визнала існування третьої статі

Конституційний суд Австрії дозволив вказувати в офіційних документах третю стать. Про це свідчить відповідне рішення суду, повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначається, що суд постановив, що влада повинна дозволяти громадянам в офіційних документах вказувати третю стать. Мова йде про людей, які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою.

Так, суд задовольнив позов чоловіка, який хотів позначити себе у документах як інтерсексуал.

Нагадаємо, минулого року Вищий суд Німеччини ухвалив, що третя стать має бути включена до офіційних документів.