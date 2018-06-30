Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд Австрии разрешил указывать в официальных документах третий пол

НовостиОбщество    30.06.2018 - 12:35
Фото: флаг Австрии
Фото: флаг Австрии

Австрия официально признала существование третьего пола

Конституционный суд Австрии разрешил указывать в официальных документах третий пол. Об этом свидетельствует соответствующее решение суда, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, суд постановил, что власть должна разрешать гражданам в официальных документах указывать третий пол. Речь идет о людях, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

Так, суд удовлетворил иск мужчины, который хотел обозначить себя в документах как интерсексуал.

Напомним, в прошлом году Высший суд Германии постановил, что третий пол должен быть включен в официальные документы.

В Австрии поезд сошел с рельсов из-за превышения скорости На границе Австрии со Словенией проходят масштабные учения на случай закрытия границ ЕС
Теги публикации: Австрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь