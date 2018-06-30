Австрия официально признала существование третьего пола

Конституционный суд Австрии разрешил указывать в официальных документах третий пол. Об этом свидетельствует соответствующее решение суда, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, суд постановил, что власть должна разрешать гражданам в официальных документах указывать третий пол. Речь идет о людях, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

Так, суд удовлетворил иск мужчины, который хотел обозначить себя в документах как интерсексуал.

Напомним, в прошлом году Высший суд Германии постановил, что третий пол должен быть включен в официальные документы.