Суд Вірменії визнав незаконним арешт екс-президента Кочаряна

Конституційний суд Вірменії визнав неконституційним арешт колишнього президента країни Роберта Кочаряна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як повідомляється, суд перевіряв арешт Кочаряна на відповідність статті 135 Конституції про засади для застосування запобіжних заходів та статті 35, що виключає кримінальне переслідування для певних обставин.

За словами адвоката колишнього президента, суд вирішив, що у випадку з колишнім президентом порушені положення статті 35 і його арешт не був правомочним.

Зазначимо, Конституційний суд Вірменії з 3 вересня розглядає скарги Роберта Кочаряна на правомірність висунутих йому звинувачень у підготовці до злочину і наклеп в публічних виступах. Раніше член команди адвокатів екс-президента Айк Алумян говорив, що при "сприятливому рішенні суду кримінальне переслідування у відношенні Кочаряна повинно бути припинено і він повинен бути звільнений".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 липня у Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна з-за розгону акцій протесту в березні 2008 року. Колишнього президента звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Раніше в грудні 2018 року Апеляційний кримінальний суд Вірменії прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.