Суд арештував другого підозрюваного у підкупі кандидата Тимошенка

Підозрюваного арештовано на два місяці із правом внесення застави у 4 млн гривень

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Украины на выборах-2019 Юрия Тимошенко. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

По ее словам, второму подозреваемому по фамилии Ищенко судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн гривен. Срок ареста - два месяца.

Напомним, ранее суд избрал аналогичную меру пресечения Тарасу Констанчуку. Отметим, 6 марта 2019 генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Кандидату предлагали 5 млн гривен (в долларовом эквиваленте) за снятие кандидатуры.

По данным ГПУ, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль.

Отметим, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов на выборах президента Украины - Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова, и Евгения Мураева.