Суд арештував водія, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві

Підозрюваного арештували на два місяці без права внести заставу

Шевченковский районнмий суд арестовал водителя, который подозревается в совершении масштабного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на площади Победы в Киеве 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря прокуратуры города Киева Надежды Максимец Facebook.

Как отмечается, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

"Водителя Ауди взят под стражу на 2 месяца без права на залог. Срок действия постановления до 1.04.2019", - сообщила Максимец.

Напомним, в Киеве на площади Победы 31 января произошла масштабная аварияс участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 47-летняя женщина. После аварии были госпитализированы трое людей.

1 февраля было объявлено подозрение 29-летнему водителю Ауди, который совершил ДТП. В связи с полученными травмами подозреваемого поместили в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей. Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ.