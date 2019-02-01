Водію, який спричинив смертельну ДТП в Києві, оголосили підозру

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Наразі він перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців

Оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив масштабну ДТП зі смертельними наслідками на площі Перемоги у Києві 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури міста Києва.

Як зазначається, підозрюваний, рухаючись по вул. Дмитрівській у напрямку вул. Старовокзальної, спочатку скоїв зіткнення з автомобілем Фольцваген, який рухався у попутному з ним напрямку. Після цього, продовживши рух, виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де зіткнувся з Маздою. В результаті зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на ще три автомобілі.

Внаслідок вказаної ДТП жінка, що перебувала за кермом Мазди, від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

Водія автомобіля Ауді,1989 р. н. затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.



У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ВОДІЮ АУДІ, ЯКИЙ ВЧИНИВ СМЕРТЕЛЬНУ ДТП НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ, ОГОЛОШЕНО ПІДОЗРУ За процесуального керівництва столичної прокуратури оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив масштабну ДТП зі смертельними наслідками на площі Перемоги у Києві. Дорожня пригода трапилася ввечері 31 січня. Підозрюваний, рухаючись по вул. Дмитрівській у напрямку вул. Старовокзальної, спочатку скоїв зіткнення з автомобілем Фольцваген, який рухався у попутному з ним напрямку. Після цього, продовживши рух, виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де зіткнувся з Маздою. В результаті зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на ще три автомобілі. Внаслідок вказаної ДТП жінка, що перебувала за кермом Мазди, від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Водія автомобіля Ауді,1989 р. н. затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прес-служба прокуратури міста Києва Опубліковано Прокуратура міста Києва Четвер, 31 січня 2019 р.

РБК-Україна писало, що в Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аварія за участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Внаслідок аварії було госпіталізовано троє людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області водій наїхав на 71-річну жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Жінка загинула на місці.