ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Водію, який спричинив смертельну ДТП в Києві, оголосили підозру

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 11:01
Водію, який спричинив смертельну ДТП в Києві, оголосили підозру
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Наразі він перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців

Оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив масштабну ДТП зі смертельними наслідками на площі Перемоги у Києві 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури міста Києва

Як зазначається, підозрюваний, рухаючись по вул. Дмитрівській у напрямку вул. Старовокзальної, спочатку скоїв зіткнення з автомобілем Фольцваген, який рухався у попутному з ним напрямку. Після цього, продовживши рух, виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де зіткнувся з Маздою. В результаті зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на ще три автомобілі. 

Внаслідок вказаної ДТП жінка, що перебувала за кермом Мазди, від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

Водія автомобіля Ауді,1989 р. н. затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. 

У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

ВОДІЮ АУДІ, ЯКИЙ ВЧИНИВ СМЕРТЕЛЬНУ ДТП НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ, ОГОЛОШЕНО ПІДОЗРУ За процесуального керівництва столичної прокуратури оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив масштабну ДТП зі смертельними наслідками на площі Перемоги у Києві. Дорожня пригода трапилася ввечері 31 січня. Підозрюваний, рухаючись по вул. Дмитрівській у напрямку вул. Старовокзальної, спочатку скоїв зіткнення з автомобілем Фольцваген, який рухався у попутному з ним напрямку. Після цього, продовживши рух, виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де зіткнувся з Маздою. В результаті зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на ще три автомобілі. Внаслідок вказаної ДТП жінка, що перебувала за кермом Мазди, від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Водія автомобіля Ауді,1989 р. н. затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прес-служба прокуратури міста Києва

Опубліковано Прокуратура міста Києва Четвер, 31 січня 2019 р.

РБК-Україна писало, що в Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аварія за участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Внаслідок аварії було госпіталізовано троє людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області водій наїхав на 71-річну жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Жінка загинула на місці.

На трасі Одеса-Ізмаїл авто зіткнулося з маршруткою, є постраждалі У ДТП в Одеській області загинули двоє працівників поліції
Новини України ДТПподозрение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся