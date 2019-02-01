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В Києві зіткнулися п’ять автомобілів, загинула жінка

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 05:54
В Києві зіткнулися п’ять автомобілів, загинула жінка
Ілюстративне фото (УНІАН)

Після зіткнення автомобілів відбулась пожежа

В Києві на площі Перемоги сталася масштабна аварія за участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові Еспресо".

Як зазначається, а аварії загинула 47-річна жінка. Внаслідок аварії було госпіталізовано троє людей.

В аварію потрапили п’ять автомобілів: Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. Після зіткнення спалахнула пожежа, яку згодом загасили рятувальники.

 

В масштабному зіткненні на площі Перемоги загинула 47-річна жінка. На площі Перемоги у Києві зіштовхнулись 5...

Опубліковано Вартові еспресо Четвер, 31 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області водій наїхав на 71-річну жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що 27 грудня під Києвом сталася ДТП за участю фури та маршрутки 309. Аварія сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам'янка близько 6:30. В результаті пригоди шестеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

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