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Суд арештував водія BMW Х5, який влаштував смертельну ДТП під Києвом

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 20:50
Суд арештував водія BMW Х5, який влаштував смертельну ДТП під Києвом
Фото: машина, в якій загинула жінка (npu.gov.ua)

Зловмисника арештовано без права внесення застави

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Х5, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе у ніч з 15 на 16 лютого та втік з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва

Як зазначається, водія автомобіля арештували без права внесення застави.

"Шевченківським районним судом м. Києва водію автомобіля БМВ Х5, який втік із місця ДТП на Столичному шосе, обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Суд арештував водія BMW Х5, який влаштував смертельну ДТП під Києвом

Нагадаємо, аварія сталася в ніч з 15 на 16 лютого на київському Столичному шосе біля Кончі-Заспи. BMW X5 на величезній швидкості влетів у відбійник, далі з відірваним колесом проїхав близько ста метрів і злетів з дороги, протаранивши попутний Daewoo Lanos.

Авто загорілося від удару. Водій зміг вибратися неушкодженим, а от пасажирка згоріла живцем. Чоловіки, які були в BMW, залишили побиту машину, а після зникли у невідомому напрямку.

РБК-Україна писало, що у Борисполі Київської області автомобіль скоїв смертельну ДТП при спробі втекти від поліції. 

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