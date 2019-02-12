У Борисполі в ході поліцейської погоні сталася смертельна ДТП

Фото: ДТП у Борисполі (kv.npu.gov.ua)

В автомобілі, який тікав від поліції, виявили боєприпаси

У Борисполі Київської області автомобіль скоїв смертельну ДТП при спробі втекти від поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Борисполя невідомий у балаклаві сів в автомобіль на іноземних номерах. Через кілька хвилин поліція почала переслідування цього Volkswagen.

Намагаючись втекти від поліції, водій при обгоні виїхав на зустрічну смугу і врізався в Opel Vectra. В результаті ДТП водій Opel загинув на місці, пасажир отримав травму грудної клітки. Водієм Volkswagen виявився 26-річний іноземець. Під час огляду авто на грузинських номерах поліція вилучила дві гранати і запали. Встановлено, що до зберігання боєприпасів причетний пасажир автомобіля.

Водія затримали, авто поміщено на штрафмайданчик. За даними фактами порушили кримінальні справи за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) і за 1 ч. ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у Борисполі (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше під Києвом водій на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП.

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