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Українця вперше затримали за піратство: його підозрюють у захопленні судна в Індійському океані

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 18:49
Українця вперше затримали за піратство: його підозрюють у захопленні судна в Індійському океані Фото: українця вперше затримали за піратство (guardian.ng)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні вперше затримали українця, який підозрюється в піратстві. За даними слідства, він брав участь у захопленні судна в Індійському океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України працював в іноземній компанії, що надавала послуги з охорони суден від піратів. У червні 2020 року він зі зброєю прибув на один з таких кораблів в західній частині Індійського океану.

"Погрожуючи капітану зброєю він заявив, що захоплює судно і зажадав змінити курс в порт Фуджійєра, а також виплати викупу", - зазначили в прокуратурі.

Українець чинив психологічний тиск на членів екіпажу, демонструючи споряджений магазин до гвинтівки і навіть вистрілили в стелю капітанського містка.

Капітан судна, побоюючись за життя членів екіпажу, віддав наказ змінити перевести судно в режим маневрування, а вимоги українця передав менеджерам компанії судновласника.

Після чотириденних переговорів представники судновласника надали капітану розпорядження видати українцю 6 тисяч доларів США в обмін на розблокування судна.

"Правоохоронцями за місцем проживання громадянина України проведено обшук. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - уточнили в Офісі генпрокурора.

"Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше", - додали в прокуратурі.

Фото: українця вперше затримали за піратство (guardian.ng)

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