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Суд арештував учасників стрілянини біля метро в Києві

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 00:24
Суд арештував учасників стрілянини біля метро в Києві
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Двоє підозрюваних арештовані на два місяці з правом внести заставу

Голосіївський райсуд Києва арештував на два місяці засновника охоронної фірми "Варта 1" Сергія Лещенка на прізвисько "Лєший" за стрілянину в Голосіївському районі столиці 20 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Суд також визначив заставу у розмірі 153 тис. 687 гривень. Лещенку інкримінують частину 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Крім того, 22 серпня суд взяв під варту на 2 місяці із можливістю внесення застави у 153 687 гривень ще одного підозрюваного у стрілянині - Акбара Магнієва. Він стверджує, що просто прогулювався у парку.

За даними слідства, вночі з 19 на 20 серпня представники КП "Муніципальна варта" патрулювали Голосіївський парк, згодом, між ними та групою Сергія Лещенка стався конфлікт.

Обидві групи були озброєні. Муніципальна варта мала штатну зброю, група "Лєшего" - ножі та пневматичну зброю. Внаслідок сутички троє представників "Муніципальної варти" дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Раніше повідомлялося, що біля станції метро "Голосіївська" перестрілку влаштували співробітники приватної та муніципальної охоронної фірми.

РБК-Україна писало, що стрілянина біля метро "Голосіївська" сталася в ніч на 20 серпня. До райвідділу поліції надійшло повідомлення про постріли поблизу метро. На місці поліцейські виявили трьох поранених чоловіків. Вони мали вогнепальні і ножові поранення. Для експертизи слідчі вилучили стріляні гільзи і автомобіль Volkswagen, на якому приїхали учасники інциденту.

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