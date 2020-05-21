Суд заарештував понад 300 млн гривень, які хотіла стягнути з УЗ компанія Клименка

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 301 млн грн, які намагалася стягнути з "Укрзалізниці" фірма екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Також накладено арешт на 1 000 вагонів, придбаних цією ж компанією.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

У 2017 році головна військова прокуратура за рішенням Печерського суду передала УЗ тисячу вагонів, які належали фірмі Клименка.

"Детективи Національного бюро спільно з САП забезпечили накладення арешту на 301 млн грн, які намагалася стягнути з АТ "Укрзалізниця" компанія, афільована з колишнім міністром доходів та зборів. Також за ініціативи НАБУ та САП накладено арешт на 1 000 вагонів, придбаних цією ж компанією, на думку слідства, за рахунок незаконно отриманих коштів", - повідомили в НАБУ.

Наразі конфісковані вагони передали в управлінні Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вартість вагонів перевищує 500 млн гривень.

"У грудні 2019 року кримінальне провадження за підозрою екс-міністра доходів і зборів передали до Національного бюро. У межах розслідування НАБУ та САП вжили всіх необхідних заходів задля збереження майна, яке може бути використано для відшкодування збитків, завданих незаконними діями топ-посадовців часів президентства Віктора Януковича", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Клименка. Зокрема, було скасовано рішення Печерського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід за підозрою Клименка в причетності до розкрадання понад 3 млрд гривень. Сьогодні у САП заявили, що проситимуть знову арештувати Клименка.