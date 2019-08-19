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Суд заарештував судно, яке доставляла паливо російським військовим у Криму

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 15:15
Суд заарештував судно, яке доставляла паливо російським військовим у Криму
Фото: Вилга (fleetphoto ru)

Апеляційна скарга задоволена

Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим і заарештував судно судно "Мрія", яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба АР Крим.

Як наголошується в повідомленні, суд задовольнив клопотання слідчого і скасував попереднє рішення Херсонського міського суду про відмову заарештувати судно.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Херсонський міський суд 13 серпня відмовився задовольнити клопотання Служби безпеки України та прокуратури АР Крим про арешт судна "Мрія", яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA (Nika Spirit), який був затриманий Службою безпеки України спільно з Військовою прокуратурою. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

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