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В СБУ пояснили, чому відпустили екіпаж затриманого російського танкера

Новини » Політика    25.07.2019 - 21:57
В СБУ пояснили, чому відпустили екіпаж затриманого російського танкера
Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

Під час проведення слідчих дій встановлено, що екіпаж не порушував норми Морського права і закони України

Служба безпеки України (СБУ) відпустила екіпаж російського танкера NEYMA, так як в ході слідчих дій з'ясувалося, що він не порушував норми Морського права і закони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу СБУ.

Як повідомляється, під час проведення слідчих дій встановлено, що екіпаж танкера, що перебували на борту, не порушували норми Морського права і закони України, тому підстав для їх затримання не встановлено.

"За українськими законами, не порушуючи прав і свобод російських моряків, останнім надано безперешкодна можливість повернення додому до своїх родин", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також відзначили, що Україна є правовою державою, яка "сумлінно дотримується Морське международнон право та рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права".

Нагадаємо, сьогодні співробітники СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці в 2018 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екіпаж російського танкера, затриманого в порту Ізмаїла (Одеська область), повертається в Російську Федерацію. За словами представника "Альтомар Шиппінг", екіпаж танкера "знаходиться в безпеці і відправляється додому".

Відзначимо, 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. В результаті були захоплені 24 моряки. НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

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