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Суд арештував підозрюваних у вбивстві ювеліра в Києві

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 03:11
Суд арештував підозрюваних у вбивстві ювеліра в Києві
Фото: суд по справі ювеліра (twitter.com/sarganlarysa)

Підозрюваних арештували на два місяці

У Києві суд арештував усіх підозрюваних у рамках розслідування справи про вбивство ювеліра Сергія Кисельова. Як інформує РБК-Україна із посиланням на прес-секретаря генерального прокурора України Ларису Сарган.

За її словами, всіх трьох затриманих у скоєнні злочину взято від варту на два місяці без альтернативи застави.

Суд арештував підозрюваних у вбивстві ювеліра в Києві

Нагадаємо, у понеділок, 15 квітня, правоохоронці затримали трьох людей 1969, 1870 і 1975 року народження, які підозрюються у причетності до вбивства ювеліра. Двоє із затриманих виявились колишніми співробітниками правоохоронних органів - СБУ та Національної поліції. Ще один раніше судимий. Зловмисників викрили під час їх підготовки до ще одного нападу.

Сергій Кисельов був застрелений у власному автомобілі в Дніпровському районі Києва 5 березня. Спочатку поліція не була відома особа убитого. Пізніше повідомлялося, що загиблим виявився свідок у справі "діамантових прокурорів".

Згодом у Генеральній прокуратурі України зробили заяву, що убитий Сергій Кисельов не був свідком по справі "діамантових прокурорів".

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