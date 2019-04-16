Суд арестовал подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве

Фото: суд по делу ювелира (twitter.com/sarganlarysa)

Подозреваемые будут находиться под стражей два месяца

В Киеве суд арестовал всех подозреваемых в рамках расследования дела об убийстве ювелира Сергея Киселева. Как информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, всех троих задержанных в совершении преступления взято под стражу на два месяца без альтернативы залога.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, правоохранители задержали трех человек 1969, 1870 и 1975 года, которые подозреваются в причастности к убийству ювелира. Двое из задержанных оказались бывшими сотрудниками правоохранительных органов - СБУ и Национальной полиции. Еще один ранее судимый. Злоумышленники разоблачили во время их подготовки к еще одному нападению.

Сергей Киселев был застрелен в собственном автомобиле в Днепровском районе Киева 5 марта. Сначала полиция не была известна личность убитого. Позже сообщалось, что погибшим оказался свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров".

Впоследствии в Генеральной прокуратуре Украины сделали заявление, что убитый Сергей Киселев не был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".